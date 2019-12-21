Собравшиеся на мосту калининградцы потребовали оправдания сестер Хачатурян

Калининградские мужчины и женщины, люди всех возрастов собрались на пешеходном мосту с тем, чтобы выразить в форме коллективного пикета свою поддержку трем сестрам Хачатурян, обвиняемым в убийстве собственного отца, который годами над ними издевался и надругался.

На плакатах написано "На их месте может быть любая", "Я/Мы сестры Хачатурян", "Виноват агрессор", "Самооборона - не убийство". Акция проходила под символическим названием "Мост сестер".

Сестер Хачатурян – Марию, Ангелину и Крестину – обвиняют в убийстве их отца Михаила Хачатуряна по предварительному сговору. Девушки рассказали, что отец годами травил, бил их и принуждал к действиям сексуального характера. Появившиеся в интернете видеозапись подтверждают сведения о его агрессивном и порой неадекватном поведении. Изначально девушек арестовали, но после возникшего общественного резонанса выпустили из СИЗО. Многие публичные фигуры занимают их сторону. О том, как сестер Хачатурян поддерживали в Петербурге, писал ЗАКС.Ру.

Фотография: "МБХ Медиа"

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