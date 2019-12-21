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17:09

У Гостиного двора потребовали сократить допустимую дистанцию между пикетчиками

фото ЗакС политика У Гостиного двора потребовали сократить допустимую дистанцию между пикетчиками

Активисты из сообщества "Команда Черной речки" вышли к Гостиному двору с плакатами, на которых зафиксировали требование: необходимо поменять городской закон об уличных акциях и сократить минимально допустимую дистанцию между людьми, стоящими в одиночных пикетах. В свою очередь, федеральный закон позволяет регионам изменить действующую норму - 50 метров друг от друга.

Обращались участники акции 21 декабря и к депутатам ЗакСа, и к депутатам Государственной думы, требуя снизить регламентированную дистанцию до 25 метров.

"Мы считаем, что в демократическом государстве так быть не должно! Одиночное пикетирование является самой безопасной формой публичного мероприятия и не представляет реальной угрозы ни для общественного порядка, ни для безопасности государства, оно не создаёт опасности для здоровья, имущества и нравственности граждан, не препятствует свободе передвижения третьих лиц", - пояснили они в своем письменном заявлении "ВКонтакте".

В интернете появилась соответствующая петиция, подписать которую активисты просят всех неравнодушных петербуржцев.

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Фотографии: Евгений Звездорюк


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