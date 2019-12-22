Зюганов не исключил возможности проведения досрочных выборов президента в 2020 году

Бессменный лидер Коммунистической партии РФ Геннадий Зюганов, выступая на конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа", которая прошла накануне в Москве, заявил, что в сентябре грядущего года могут пройти досрочные выборы главы государства.

"В сентябре, я не исключаю, что могут быть и досрочные президентские выборы", - цитирует умозаключения Зюганова "Интерфакс".

Кроме того, "вождь" коммунистов известил, что уже в конце января будет проведен форум народно-патриотических сил, на котором будет сформирована программа и учреждено правительство народного доверия. Именно с принятыми установками "левые" силы и пойдут как на выборы в Госдуму, так и на вероятные президентские.

Конференцию накануне, кроме Зюганова, посетили и такие видные политики, как Сергей Удальцов, Максим Шевченко и директор "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин. Последний выступил с пламенной речью.