18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

11:01

Росгвардия потренирует летные навыки своих бойцов за 549 млн рублей

фото ЗакС политика Росгвардия потренирует летные навыки своих бойцов за 549 млн рублей

Росгвардия потратила 549 млн рублей на покупку комплексного тренажера самолета Ил-76: соответствующий тендер получило АО "Центр научно-технических услуг «Динамика»".

"Тренажер предназначен для подготовки летных экипажей к решению всего комплекса задач, связанных с пилотированием, самолетовождением, эксплуатацией бортового оборудования, отработкой взаимодействия между членами экипажа, в том числе в особых случаях полета", - следует из технического описания пилотного комплекса, представленного в документах к закупке.

Поставят тренажер лишь в одну военную часть - № 3694 города Балабаново.

Ранее Росгвардия потратила не меньшую сумму на приобретение авиатренажера вертолета Ми-8. 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
14:57 "Не простоял и года": С "обновленного" фасада дома Бака людям на головы летит штукатурка

14:05 В порт Петербурга привезли новую партию "урановых хвостов": на разгрузку ждут депутатов ЗакСа

13:01 Татарские росгвардейцы отрабатывали действия по разгону митингов на школьниках

12:03 На Урале детям на Новый год вручили просроченные подарки с плесневелыми конфетами

11:01 Росгвардия потренирует летные навыки своих бойцов за 549 млн рублей

10:26 Зюганов не исключил возможности проведения досрочных выборов президента в 2020 году

21 декабря, 18:00 Памятник Сталину появился и в Петербурге

21 декабря, 17:09 У Гостиного двора потребовали сократить допустимую дистанцию между пикетчиками

21 декабря, 16:15 Собравшиеся на мосту калининградцы потребовали оправдания сестер Хачатурян

21 декабря, 15:28 Во Владивостоке открыли памятную доску Сталину

21 декабря, 14:47 Мужчины в центре Петербурга провели пикеты против семейного насилия

21 декабря, 14:07 Самые известные левые политики собрались на конференции в Москве

21 декабря, 13:25 С Нового года в России подорожает крепкий алкоголь

21 декабря, 12:50 Шендерович написал "поздравление" Сталину с днем рождения

21 декабря, 12:15 В Петербурге может открыться консульство Молдавии

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru