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12:03

На Урале детям на Новый год вручили просроченные подарки с плесневелыми конфетами

фото ЗакС политика На Урале детям на Новый год вручили просроченные подарки с плесневелыми конфетами

В одном из детских садов Челябинска детишкам в качестве новогодних презентов вручили просроченные конфеты, делится URA.ru.

Родителей малышей смутила не только сомнительная дата изготовления подарков, но и содержимое коробок: под этикетками скрывались покрытые плесенью шоколадки.

"Нам достался подарок с двумя наклейками по срокам годности. Одна наклеена на другую, на нижней срок годности истек еще 26 июня! Как так? Я ребенку не рискнула дать такие конфеты", - сетует одна из мам.

В качестве наглядного примера женщина прикрепила к своей заметке фотографии - с двумя этикетками и разными датам срока годности. Сладости покрыты нелицеприятным серым налетом.

Позднее выяснилось, что просроченные подарки детям заменили, но и тут не обошлось без курьёза - ребятам вновь достались просрочки. Некоторые успели конфетами полакомиться.

Родители написали коллективную жалобу руководству дошкольного учреждения. Те в ответ сослались на недобросовестного поставщика, решившего сэкономить на детях. В результате сладости отправили на экспертизу, а поставщика ожидают на приеме в прокуратуре.

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