В порт Петербурга привезли новую партию "урановых хвостов": на разгрузку ждут депутатов ЗакСа

В петербургский порт снова прибыло судно "Михаил Дудин" с очередной партией урановых отходов из Германии - на сей раз на борту находится порядка 600 тонн "хвостов". Сухогруз, как писал ранее ЗАКС.Ру, пришвартовался у берегов Кронштадта.

"Судно „Михаил Дудин“ сегодня вошло в порт в пять часов утра, ожидается, что сегодня будет разгрузка. Известно, что депутатов ЗакСа пригласили посмотреть на эту процедуру, чтобы продемонстрировать якобы ее безопасность. Нашу организацию туда не приглашали. На наш взгляд, постоять рядом - это не доказывает и не опровергает наличие рисков", - поделился информацией активист Greenpeace Рашид Алимов с изданием "МБХ медиа".

Напомним, против ввоза потенциально опасных грузов многократно проводились уличные акции. Последняя, например, состоялась у Гостиного двора: активисты установили у фасада здания большие металлические бочки со знаком радиоактивности и поздравлением горожан с Новым годом.

Депутаты ЗакСа Борис Вишневский и Максим Резник также придерживаются протестной позиции по этому вопросу. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, наоборот, усматривает в эскалации оппозиционерами темы "хвостов" вражеские по отношению к России намерения.

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