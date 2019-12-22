Депутаты ЗакСа проинспектировали "абсолютно безопасный" процесс разгрузки "урановых хвостов"

Сегодня петербургские парламентарии воочию понаблюдали за процессом разгрузки новой партии "урановых хвостов" в Большом порту Петербурга. В торжественном церемониале, кроме депутатов и государственных СМИ, приняли участие сотрудники "Росатом" и представители городского правительства, передает 78.ru.

Делегация изучила ход контроля за грузом: собравшимся продемонстрировали сверку маркировки цилиндров согласно транспортным документам, проверку их состояния, радиационный контроль и многое другое. Кроме того, депутатам дали возможность самостоятельно измерить радиационный фон при помощи дозиметров: результатом они остались довольны.

"Теперь у нас нет никаких сомнений в том, что «Росатом» действует в соответствии со всеми установленным в Российской Федерации «Правилами безопасности при транспортировании радиоактивных материалов», к тому же нам наглядно продемонстрировали, что показатели не превышают предельно-допустимые значения и абсолютно безопасны для населения и окружающей среды", - констатировал депутат Роман Коваль.

Как сообщил депутат Борис Вишневский, кроме него, в церемонии разгрузки также поучаствовали были Мария Щербакова, Сергей Трохманенко, Михаил Амосов, Надежда Тихонова, Сергей Купченко, Галина Назарова, Роман Коваль, Константин Чебыкин, Павел Иткин, Ольга Ходунова.

Напомним, против ввоза потенциально опасных грузов многократно проводились уличные акции. Последняя, например, состоялась у Гостиного двора: активисты установили у фасада здания большие металлические бочки со знаком радиоактивности и поздравлением горожан с Новым годом.

Парламентарии Борис Вишневский и Максим Резник также придерживаются протестной позиции по этому вопросу. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, наоборот, усматривает в эскалации оппозиционерами темы "хвостов" вражеские по отношению к России намерения.

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