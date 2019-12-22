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16:33

Командующий войсками ЗВО наградил Беглова и Дрозденко знаками отличия

фото ЗакС политика Командующий войсками ЗВО наградил Беглова и Дрозденко знаками отличия

В воскресенье, 22 декабря, командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев вручил почетные знаки отличия "За заслуги" губернаторам Петербурга, Ленинградской, Воронежской и Курской областей, информирует пресс-служба ЗВО.

Награды из рук Журавлева получили Александр Беглов, Александр Дрозденко, Александр Гусев и Роман Старовойтов. Церемония проходила на просторах Петербурга в рамках коллективной встречи руководителей российских регионов, которые собрались обсудить работу не так давно созданных структур - межведомственных координирующих штабов.

Журавлев отметил высокий уровень взаимодействия, который удалось достичь между военными и государственными органами власти.

За какие конкретно заслуги губернаторы получили награды не уточняется.


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