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17:27

Путин запустит железнодорожное движение по Крымскому мосту

фото ЗакС политика Путин запустит железнодорожное движение по Крымскому мосту

Российский глава Владимир Путин откроет железнодорожное сообщение по Крымскому мосту завтра, 23 декабря, извещает пресс-служба Кремля.

Открыли переправу 15 мая 2018 года президент Владимир Путин и бизнесмен Аркадий Ротенберг, чьи структуры занимались её строительством. Позднее Евросоюз ввел санкции против подведомственных ему компаний. Мост возводили с февраля 2016 года, изначально запустить движение по нему хотели в декабре 2018 года, однако это удалось сделать на полгода раньше. Общая стоимость строительства – порядка 228 млрд рублей. Протяженность моста – 19 километров. Это первый мост, соединивший Крым с Краснодарским краем.

В ноябре текущего года РЖД начала продавать билеты на поезда, следующие в Крым. Первые составы отправятся в путь из Москвы и города на Неве 23 и 24 декабря.

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