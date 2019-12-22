"Терминатор"-Сталин обещает вернуться в Нижегородскую область

В маленьком городе Балахна, расположившемся в Нижегородской области, неизвестные активисты, очевидно, тоскующие по временам коммунизма и, в частности, по одному из его лидеров - Иосифу Сталину, разместили на жилом доме внушительный плакат, на котором советский вождь изображен в образе Терминатора, произносящего свою "коронную" фразу: "I'll be back" ("Я ещё вернусь").

Изображением баннера поделились подписчики паблика "Типичный Нижний Новгород". Они предположили, что поводом для его размещения послужило 140-летие со дня рождения Сталина, которое отмечали в некоторых городах России накануне.

Фото: "Типичный Нижний Новгород"

Напомним, 20 декабря памятник Сталину презентовали волгоградские коммунисты. На следующий день открытием памятной доски с барельефным изображением спорной исторической фигуры похвастались коммунисты из Владивостока. Кроме того, бюст вождя появился в Петербурге, а также в рыбном порту Магадана.

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