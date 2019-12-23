Минтруд подготовил замечания на законопроект Минфина о пенсионных накоплениях

В Министерстве труда подготовили коррективы, которые следует внести в инициативу Минфина о гарантированном пенсионном плане (ГПП), уведомил глава департамента пенсионного обеспечения Минтруда Игнат Игнатьев.

"Мы уже официально давно направили все замечания. Суть в том, что пока еще законопроект недостаточно доработан - в этом была основа [замечаний]. Они должны доработать после наших замечаний и выслать обратно. Но они [Минфин] еще не вернули", - цитирует замечания Игнатьева ТАСС.

29 октября Минфин и Центробанк явили "миру" наработки по новому виду системы накопительной пенсии, которая и представляет из себя ГПП. Согласно нововведению, россияне смогут самостоятельно создавать и контролировать собственные пенсионные накопления, либо делать это при помощи работодателя, добровольно перечисляя часть зарплаты в негосударственные пенсионные фонды. В качестве мотивирующего фактора разработчики системы представили ряд налоговых льгот, которые будут доступны пользователям счетов ГПП. Так, например, граждане смогут получить 13% вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) на ежемесячный взнос, не превышающий 6% получаемого жалованья. Кроме того, льготы предусмотрены и для работодателей.