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11:05

Безопасность урановых "хвостов" в ЗакСе решили обсудить за закрытыми дверями

фото ЗакС политика Безопасность урановых "хвостов" в ЗакСе решили обсудить за закрытыми дверями

Выездное заседание общественного совета госкорпорации "Росатом" по вопросам безопасности урановых "хвостов" и возможности их разгрузки за пределами Петербурга проходит в Мариинском дворце в отсутствие прессы.

Журналистам разрешили заслушать только вступительные слова депутатов Заксобрания Марии Щербаковой и Романа Коваля (оба - "Единая Россия"), а также доклад заместителя генерального директора компании "Техснабэкспорт" (дочка "Росатома") Олег Козина, заявившего о полной безопасности обедненного гексафторида урана (ОГФУ, урановых "хвостов"). 

По чьей инициативе закрыли бОльшую часть заседания, в пресс-службе ЗакСа уточнить не смогли. 

Козин, в частности, отметил, что ОГФУ относится к грузам седьмой опасности, а, к примеру, уголь и калий - к четвертому, то есть их транспортировка более опасна. 

Также он отметил надежность контейнеров 48Y, в которых осуществляется перевозка урановых "хвостов".

- Не было зафиксировано ни одного случая серьезного повреждения такого контейнера, - подчеркнул Козин.

Также он допустил возможность транспортировки остальных партий груза через порт в Усть-Луге Ленинградской области, в случае если найдется лицензированный подрядчик на осуществление таких работ. Однако представитель "Техснабэкспорта" спросил у участников заседания, стоит ли обсуждать вопрос транспортировки через другой порт, если требования безопасности соблюдены.

Во встрече помимо представителей "Росатома" участвуют экологи и депутаты Законодательного собрания. Некоторые присутствующие парламентарии не видят проблем в провозе ОГФУ через Петербург, другие выступают резко против.

Напомним, накануне в петербургском порту в присутствии депутатов ЗакСа разгрузили 600 тонн урановых "хвостов", которые в дальнейшем направят железной дорогой за Урал. Это уже вторая партия груза, прибывшая в Россию из немецкого города Гронау. Всего планируется привезти 12 тысяч тонн урановых "хвостов".

По данным "Гринпис", транснациональная корпорация Urenco ввозит ОГФУ в Россию из-за немецкой национальной программы, относящей урановые "хвосты" к радиоактивным отходам, если им не будет найдено применение. Экологи полагают, что Urenco договорилась об импорте ОГФУ в Россию, чтобы не отвечать за его хранение в Германии.

Сергей Еремеев


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