Прокуратура в Татарстане проверяет учения силовиков по разгону митингов на школьниках

Прокуратура проверяет законность учений местных силовиков по разгону митингов с привлечением школьников в Тукевском районе региона, передает «Интерфакс».

По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям должностных диц отдела полиции и школы, сообщили в прокуратуре. При наличии оснований ведомство примет меры прокурорского реагирования.

Ранее стало известно, что в селе Новотроицкое в Татарстане местные силовики провели учения по разгону несогласованных митингов, в которых роль протестующих сыграли школьники. Сообщалось, что несовершеннолетних детей и их родителей не ставили в известность о «роли» ребят.

В управлении Росгвардии Татарстана заявили, что не имеют к этому отношения. В региональном МВД проводят служебную проверку в связи с тем, что участие гражданских лиц и план занятий не были согласованы в установленном порядке с начальством.