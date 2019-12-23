Адмирал Балтфлота: Перед погружением Путина дно Финского залива зачистили от немецких мин

Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов дал развернутое интервью газете "Красная звезда" и поведал о деталях погружения российского главы Владимира Путина на дно Финского залива. последний раз это событие состоялось в июле текущего года.

"Не все знают, что в подготовке и обеспечении этой экспедиции были задействованы корабли, суда и инженерное подразделение Балтийского флота. Задачи выполнялись разные, но особо следует отметить работу по очистке территории острова Гогланд и прилегающего дна от взрывоопасных предметов. На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен войны, а на морском дне экипаж тральщика „Александр Обухов“ обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин, которые с помощью роботизированной подводной техники были уничтожены на месте", - поделился адмирал.

В июле Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу на протяжении часа исследовали на батискафе дно Финского залива, отдавая таким образом дань памяти подводникам, которые погибли на борту подводной лодки Щ-308 "Сёмга", затонувшей во времена ВОВ.