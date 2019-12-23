18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

11:55

Адмирал Балтфлота: Перед погружением Путина дно Финского залива зачистили от немецких мин

фото ЗакС политика Адмирал Балтфлота: Перед погружением Путина дно Финского залива зачистили от немецких мин

Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов дал развернутое интервью газете "Красная звезда" и поведал о деталях погружения российского главы Владимира Путина на дно Финского залива. последний раз это событие состоялось в июле текущего года.

"Не все знают, что в подготовке и обеспечении этой экспедиции были задействованы корабли, суда и инженерное подразделение Балтийского флота. Задачи выполнялись разные, но особо следует отметить работу по очистке территории острова Гогланд и прилегающего дна от взрывоопасных предметов. На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен войны, а на морском дне экипаж тральщика „Александр Обухов“ обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин, которые с помощью роботизированной подводной техники были уничтожены на месте", - поделился адмирал.

В июле Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу на протяжении часа исследовали на батискафе дно Финского залива, отдавая таким образом дань памяти подводникам, которые погибли на борту подводной лодки Щ-308 "Сёмга", затонувшей во времена ВОВ.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
19:04 К сотруднику ФБК Шаведдинову пришли с обысками

18:59 Муниципал: Городской суд не отменил итоги выборов в МО «Екатерингофский»

18:51 В МГУ будут читать книгу историка Соколова о Наполеоне с предисловием Гоблина

18:49 Прокуратура запросила для Самариддина Раджабова 3,5 года колонии

18:29 Росстат зафиксировал подорожание продуктов для новогоднего стола

18:25 RT собирается сделать понятие "иностранный агент" брендом

17:59 Журналистка Baza пожаловалась в СК на ударившего ее при обыске оперативника

17:46 Совфед одобрил возвращение курилок в аэропорты

17:31 Глава комиссии ЗакСа по соцполитике поддержала выдвижение Митяниной на место детского омбудсмена

17:23 "Красиво поёте, дядя": Жители Сегежи ополчились на техдиректора ЦБК, отрицающего выбросы с комбината

16:50 Александр Шестун пожаловался в Совфед на "пытки" и насильственное кормление в СИЗО

16:32 Смольный передал РПЦ помещение в доме на канале Грибоедова

16:19 Экс-ректор Аграрного университета Ефимов за растрату отправится в тюрьму на 5 лет

15:59 Общественная палата спросит мнение россиян о законе о профилактике домашнего насилия

15:31 Чиновница в Татарстане уволилась после учений по разгону митингов с участием школьников

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru