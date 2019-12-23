Путин выступит с посланием Федеральному собранию 15 января

Президент Владимир Путин намерен выступить с посланием к Федеральному собранию 15 января 2020 года, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Представитель Кремля добавил, что «предметная работа над содержанием» послания «только начинается».

Выступление президента перед Федеральным собранием предусмотрено Конституцией России и проходит ежегодно. Некоторое время назад Путин обращался к парламенту осенью - в ноябре-декабре, однако в последние годы даты сместились к первому кварталу года. В 2019 году Путин выступил с ним в феврале.