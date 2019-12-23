Генсек НАТО хотел бы повидаться с Путиным

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг хотел бы провести очную ставку с российском главой Владимиром Путиным и подискутировать о "напряжении", которое в последнее время присутствует в отношениях Альянса и Москвы.

"Если будут подходящими рамочные условия, то я встретился бы с президентом Путиным", - цитирует ТАСС заявление Столтенберга.

Именно сейчас, во времена дипломатического недопонимания, уверен генсек НАТО, и следует сесть за стол переговоров.

"Россия - наш крупнейший сосед, так это и останется", - добавил Столтенберг. И даже если Москва не согласится на диалог, Альянсу следует быть готовым к маневрированию в условиях напряженных взаимоотношений.