Песков о стрельбе на Лубянке: Никто не застрахован от любых проявлений безумия

Кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков впервые побеседовал с журналистами об инциденте со стрельбой у здания ФСБ на Лубянке: ЧП произошло вечером 19 декабря.

По словам чиновника, он не уверен, что подобные события должны каким-либо "комментироваться" из аппарата главы государства.

"В любом случае, мы с вами живем в такое время - не только наша страна, но и все государства мира, - когда, к сожалению, никто не застрахован от, скажем так, любых проявлений безумия с трагическими последствиями", - цитирует Пескова "Интерфакс".

В момент, когда началась стрельба, Владимир Путин и глава ФСБ Александр Бортников были в Кремле на концерте по случаю Дня работника органов безопасности РФ. Оба управленца покинули мероприятие в перерыве. На место событий президент не приехал.

Ранее в СК заявили, что виновным в инциденте является 39-летний Евгений Манюров, житель Подольска. Около 18:00 19 декабря он открыл огонь у приемной ФСБ, после чего - вплоть до ликвидации - отстреливался из-за колонн здания по соседству.

Позднее во время обысков у Манюрова дома полиция обнаружила символику Национально-освободительного движения.

В результате действий стрелка погибли двое силовиков, пятеро - ранены.