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13:53

Беглов предложил сделать Митянину детским омбудсменом

фото ЗакС политика Беглов предложил сделать Митянину детским омбудсменом

Градоначальник Александр Беглов предложил кандидатуру вице-губернатора Анны Митяниной на пост уполномоченного по правам ребёнка в Петербурге, информирует  78.ru. Он пообещал уже сегодня направить её кандидатуру на согласование в ЗакС.

На столь ответственном посту необходим человек, который не только хорошо знает детей, но и умеет разбираться в юридических вопросах, полагает Беглов. 

"Анна Владимировна обладает всеми необходимыми компетенциями - она занималась и социальной политикой, и медициной", - пояснил городской глава.

Ранее стало известно, что нынешний детский омбудсмен Светлана Агапитова расстанется со своими полномочиями из-за того, что в середине января 2020 года истекают два 5-летних срока, которые положены для неё по закону.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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