Беглов предложил сделать Митянину детским омбудсменом

Градоначальник Александр Беглов предложил кандидатуру вице-губернатора Анны Митяниной на пост уполномоченного по правам ребёнка в Петербурге, информирует 78.ru. Он пообещал уже сегодня направить её кандидатуру на согласование в ЗакС.

На столь ответственном посту необходим человек, который не только хорошо знает детей, но и умеет разбираться в юридических вопросах, полагает Беглов.

"Анна Владимировна обладает всеми необходимыми компетенциями - она занималась и социальной политикой, и медициной", - пояснил городской глава.

Ранее стало известно, что нынешний детский омбудсмен Светлана Агапитова расстанется со своими полномочиями из-за того, что в середине января 2020 года истекают два 5-летних срока, которые положены для неё по закону.

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