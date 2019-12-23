Фигуранта дела об угрозах судье Криворучко отпустили под подписку о невыезде

Обвиняемого в угрозах судье Алексею Криворучко Алексея Вересова отпустили из СИЗО под подписку о невыезде, передает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Максима Пашкова.

По словам Пашкова, следствие дало «иную квалификацию» действиям Вересова. «Было вынесено решение об изменении содержания под стражей на пописку о невыезде. Квалификация "угроза судье" 296 УК. Уже постановление вынесено и выдано ответственным сотрудникам СИЗО. Сегодня до полуночи его выпустят», - сказал адвокат.

Вересов был задержан в Удмуртии в ноябре. Изначально его обвиняли в нарушении ч.2 ст. 280 УК РФ (призывы к экстремизму) из-за комментария в адрес Криворучко. Вересов был арестован до 11 января.

Кроме Вересова, по делу об угрозах Криворучко были задержаны Евгений Ерзунов, Сергей Половец и Михаил Квасов. Последний приговорил к реальному сроку заключения фигуранта «московского дела», актера Павла Устинова.