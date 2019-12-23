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14:35

Суд не получил данные главы Василеостровского района из администрации

фото ЗакС политика Суд не получил данные главы Василеостровского района из администрации

Василеостровский районный суд не получил по собственному истребованию данные главы Василеостровского района Эдуарда Ильина из отдела кадров администрации. Об этом судья сообщила на заседании 23 декабря по иску о защите чести и достоинства правозащитницы и члена «Единой России» Ирины Баханович к Ильину, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. 

Баханович подала иск к главе района из-за его высказываний о правозащитнице в своем официальном Instagram. Истица требует от Ильина компенсацию в одну копейку, а также удаление записи в социальной сети и публичных извинений, рассказала Баханович ЗАКС.Ру. 

Она добавила, что подала иск к главе района по адресу его места работы, так как не знает места регистрации Ильина. На прошлом заседании суд решил направить в отдел кадров районной администрации требование предоставить данные руководителя, пояснила Баханович. Так как никакой информации не поступило, судья на заседании 23 декабря предложила отправить аналогичный запрос в управление по вопросам миграции Петербурга. Из-за этого заседание отложено до 27 января. 

Баханович рассказала, что вместе с другим активистом в апреле 2019 года хотела провести митинг на намывных территориях, чтобы привлечь внимание к отсутствию инфраструктуры. Администрация района митинг не согласовала, тогда общественники решили провести субботник. По ее словам, она подала иск к администрации о том, что отказ в акции незаконный. Василеостровский районный суд отказал женщине-единороссу, но Санкт-Петербургский городской суд встал на ее сторону. Сейчас администрация района подала кассационную жалобу - ее будут рассматривать 14 января. После решения районного суда Ильин на своей странице в Instagram написал пост, из-за которого Баханович подала на него в суд. Глава района опубликовал запись о том, что правозащитница якобы вводила в заблуждение местных жителей и призывала их поучаствовать в несанкционированной акции. Акция была субботником, который не требует согласования, считает активистка.

София Саттарова

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