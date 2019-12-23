Первого подозреваемого в убийстве Григорьевой приговорили к колонии за грабеж

Московский суд Петербурга приговорил уроженца Киргизии Даврона Мухамедова к восьми месяцам колонии общего режима по делу об ограблении, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Суд признал Мухамедова виновным в нарулении ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж с применением насилия). В июле он ограбил прохожего на Московском шоссе, ударив его в плечо и живот. Похитив 160 рублей и пачку сигарет, Мухамедов скрылся.

Мухамедов был задержан после гибели петербургской активистки Елены Григорьевой. Он был первым подозреваемым, однако вскоре дал показания на другого человека – Алексея Волнянко. Последний был арестован, он признался в содеянном. Волнянко остается под арестом до 21 января.

Григорьеву убили в ночь на 21 июля. Ее тело нашли на Пулковской улице с множеством ножевых ранений и следами удушья. По версии следствия, Григорьева ушла с Волнянко после посиделок в компании, а затем в ходе ссоры последний избил активистку и нанес ей не менее восьми ножевых ранений в спину и по лицу.