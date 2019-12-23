Смольный передал РПЦ помещение в доме на канале Грибоедова

Комитет имущественных отношений (КИО) согласился безвозмездно передать в собственность Прихода Николо-Богоявленского морского собора нежилое помещение помещения 13Н в здании на набережной канала Грибоедова, 129 Д. Соответствующее распоряжение подписано заместителем председателя комитета Александром Германом 20 декабря.

Заявку на передачу помещения религиозная организация направила в Смольный в октябре 2019 года. Настоятель и председатель Приходского совета Николо-Богоявленского морского собора протоиерей Богдан Сойко в своем обращении к главе КИО Валерию Калугину сообщил, что, согласно архивным справкам, прежде в этом здании находился притч собора. Таким образом, добавил он со ссылкой на федеральный закон, помещение относится к имуществу религиозного назначения. Собор будет использовать его для обеспечения функциональной деятельности прихода, заявил протоирей.

В 2001 году комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры включил дом 129Д на набережной канала Грибоедова в список объектов культурного значения. В документе указано, что здание построено в 1861-1864 годах архитектором Георгием Карповым.

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