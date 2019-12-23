Александр Шестун пожаловался в Совфед на "пытки" и насильственное кормление в СИЗО

Бывший глава подмосковного Серпуховского района Александр Шестун заявил о том, что в столичном СИЗО-1, где он сейчас пребывает, над ним издеваются сотрудники изолятора: 21 декабря его, пытавшегося держать сухую голодовку, вновь принудительно кормили.

"Врачи повредили мне слизистую, вводя зонд через нос в желудок. Очень жестко привязывают на растяжках к кровати, что невозможно пошевелиться. Все тело болит, как будто тебя избили. Сколько ещё боли и унижений предстоит вынести?" - такое сообщение Шестун передал через своих адвокатов.

О своих злоключениях арестант поведал в заявлении, направленном в Совфед.

В первый раз Шестуна насильственно кормили ещё 10 декабря: по его утверждению, его связали и грубо привязали к кровати. После "экзекуции" на теле остались гематомы и кровоподтеки.

Также Шестун предполагает, что его кололи сильнодействующими психотропными веществами вроде галоперидола и аменазина.

В обращении к Совфеду бывший чиновник просит "прекратить пытки и издевательства с применением карательной психиатрии".

От пищи экс-управленец отказался более 200 дней назад, а начиная с 25 ноября перешел к радикальной мере - сухой голодовке.

Александр Шестун, равно как и члены его семьи, считает дело полностью сфабрикованным. Адвокаты обвиняемого нашли в документах множество нестыковок: более того, суд отказывался допрашивать свидетелей, которых они полагают ключевыми. Фигурантом разбирательства Шестун стал после того, как в открытую пошел против властей Подмосковья, встав на сторону местных жителей в их борьбе против свалок.