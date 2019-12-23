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17:23

"Красиво поёте, дядя": Жители Сегежи ополчились на техдиректора ЦБК, отрицающего выбросы с комбината

фото ЗакС политика "Красиво поёте, дядя": Жители Сегежи ополчились на техдиректора ЦБК, отрицающего выбросы с комбината

Технический директор целлюлозно-бумажного комбината Сегежи Дмитрий Бобков, принимая у себя граждан, выразивших недовольство возможными выбросами предприятия, известил, что никакого урона окружающей среде завод не наносит, а если бы и наносил, то все его работники давно бы поувольнялись, а город - "затух".

"За санитарно-промышленную зону предприятия выбросов нет. Здесь работает две тысячи человек, у каждого есть семьи. Если бы они почувствовали какую-то угрозу, они бы давно собрали свои семьи и уехали", - сообщил Бобков горожанам.

Более всего сегежан смутило заявление техдиректора о том, что ЦБК обеспечивает их работой.

"Намек на то, что дал ЦБК работу, будьте любезны терпеть вонь, грязную ржавую воду и все прочее! Да, ничего сложного нет, собраться всей семьей и уехать, купить квартиру в новом городе, найти хорошую работу, как красиво вы поете, дядя! А может, проще все сделать, как дядя Артур [Парфенчиков, глава Карелии] обещал, избавиться от запаха и построить новые очистные? Почему люди-то должны бежать со своего родного города?" - негодуют жители Сегежи.

Напомним, что в ноябре жители и некоторые карельские депутаты стали замечать желтый снег и ощущать сильный запах сероводорода, повисший над Сегежой. Компетентные ведомства, вскоре проведя проверку, сообщали, что концентрация вредных веществ в воздухе находится в допустимых пределах. В свою очередь, птичьи тела отправляли на ветеринарную экспертизу.

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