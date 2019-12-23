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17:31

Глава комиссии ЗакСа по соцполитике поддержала выдвижение Митяниной на место детского омбудсмена

фото ЗакС политика Глава комиссии ЗакСа по соцполитике поддержала выдвижение Митяниной на место детского омбудсмена

Председатель комиссии по социальной политике и здравоохранению Законодательного собрания Елена Киселева считает  вице-губернатора Анну Митянину достойным претендентом на должность уполномоченного по правам ребенка в Петербурге. Об этом Киселева сообщила ЗАКС.ру 23 декабря.

По ее мнению, у Митяниной есть все качества для выполнения задач детского омбудсмена.

- Мне кажется, у неё все есть для этого: и опыт, и знания, и любовь к детям, и стержень внутренний. Я не готова за все Законодательное собрание комментировать, но утверждение на должность покажет, - сказала Кузнецова.

Она добавила, что не знает, есть ли у ЗакСа свой кандидат на пост омбудсмена. Глава комиссии считает, что нет никаких противоречий в том, что Законодательное собрание может поддержать выдвижение Митяниной.

Напомним, ранее 23 декабря губернатор Петербурга Александр Беглов предложил назначить на должность детского омбудсмена вице-губернатора по социальным и демографическим вопросам Анну Митянину. Полномочия действующего уполномоченного по правам ребенка Светланы Агапитовой истекают в январе 2020 года. После этого ЗакС должен утвердить другого человека на эту должность. 


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