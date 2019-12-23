Росстат зафиксировал подорожание продуктов для новогоднего стола

Стоимость новогоднего стола для средней семьи из пяти человек подорожала на 2,74% в целом по России, до 6430,78 рублей, сообщает Росстат.

Значительнее всего подорожало сливочное масло – на 11,17% по сравнению с прошлым годом. Выросла цена также на апельсины (на 10,87%) и на сыры сычужные – и твердые, и мягкие (10,36%).

А вот на свежих огурцах можно и сэкономить, отметили в Росстате: на них цена упала на 8,96%. Несколько подешевела лососевая икра (-4,97%), картофель (-4,78%), а также мясо куры (-3,40%).

Чуть подешевел отечественный коньяк по сравнению с прошлым годом: на 0,24%, примерно до 638 рублей. Отечественное шампанское, по подсчетам ведомства, обойдется в 260,11 рублей за 0,75 л в целом.

Среди регионов самая дорогая новогодняя корзина – в Чукотском автономном округе. По подсчетам, здесь среднестатистическая семья в среднем потратит 9528 рублей. Самая дешевая – в Ингушетии: 3500 рублей. Наиболее значительно этот показатель снизился в Алтае (на 4,67%), в Северной Осетии (4,23%) и Кировской области (2,42%).