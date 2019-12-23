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18:49

Прокуратура запросила для Самариддина Раджабова 3,5 года колонии

фото ЗакС политика Прокуратура запросила для Самариддина Раджабова 3,5 года колонии

Прокуратура просит назначить фигуранту «московского дела» Самариддину Раджабову 3,5 года лишения свободы, передает «Новая газета» в Telegram-канале.

Раджабов был одним из первых фигурантов «московского дела». Его обвиняют в нарушении ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти). Сначала его дело было возвращено в прокуратуру для устранения нарушений. 

Потерпевший полицейский Линник сначала утверждал, что брошенная Раджабовым бутылка попала ему в шею и причинила боль, а затем изменил показания, сказав, что она только напугала его и таким образом на него было оказано «психологическое давление». Экспертиза ФСБ соприкосновения бутылки с телом полицейского не выявила.

После этого в деле Раджабова появились еще три потерпевших. Однако один из признанных таковым, Максидов, отказался себя считать потерпевшим. Он уволился из правоохранительных органов вскоре после протестных акций в Москве.

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