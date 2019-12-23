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18:59

Городской суд не отменил итоги выборов в МО «Екатерингофский»

фото ЗакС политика Городской суд не отменил итоги выборов в МО «Екатерингофский»

Санкт-Петербургский городской суд отклонил апелляционную жалобу на решение Ленинского районного суда об отказе отменять итоги выборов на избирательном участке №53 в МО «Екатерингофский». Об этом ЗАКС.Ру сообщила бывшая кандидатка в мундепы округа Полина Костылева.

Вместе с ней иск подал другой экс-кандидат Федор Горожанко. По словам Костылевой, адвокат участковой избирательной комиссии предоставила в суд возражение на апелляцию. В ней опровергаются все доводы истцов и ставится под сомнение показание одного из свидетелей – члена комиссии с правом совещательного голоса Юрия Багрова от кандидата Ярослава Путрова. Представитель УИК в возражении назвала Путрова «активным членом «команды Шуршева», в состав которой входят административные истцы».  

Костылева сообщила, что они вместе с Горожанко также ходатайствовали о приобщении к делу их возражений и просили ввести в дело Центральную избирательную комиссию как заинтересованное лицо. Привлекать ЦИК суд не захотел, добавила экс-кандидатка.

-  Судья вообще не обращала никакого внимания на наши доводы, - заявила Костылева. 

Она рассказала, что суд приобщил к делу акты от ИКМО и УИК. При этом, копию документов экс-кандидатам не предоставили, уточнила Костылева. По ее словам, теперь экс-кандидаты намерены подавать кассационную жалобу на решение городского суда. 

 

София Саттарова


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