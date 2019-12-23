К сотруднику ФБК Шаведдинову пришли с обысками

К сотруднику Фонда борьбы с коррупцией Руслану Шаведдинову пришли с обысками, сообщила в Twitter его коллега Анастасия Кадетова. О том, что стало причиной, пока не сообщается.

Перед этим Шаведдинова задерживали не менее четырех раз за месяц. Каждый раз повод для этого остается неизвестен. «Наверное, просто соскучились», - предположил Шаведдинов после второго раза.

ФБК в последнее время сталкивается со многими проблемами. В отношении фонда расследуется дело об отмывании денег. Также в октябре ФБК был признан иностранным агентом из-за двух переводов из-за границы. Сотрудники фонда обращали внимание на то, что переводы были сделаны на уже заблокированные в рамках уголовного дела счета. При этом, когда ФБК подал документы на внеплановую проверку Минюста, на счет пришел новый перевод из США, который не был зачислен.