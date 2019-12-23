В Минкомсвязи отчитались о первых успешных учениях по изоляции рунета

Замминистра связи Алексей Соколов сообщил об успешном проведении первых учений по устойчивости российского сегмента интернета, передает агентство «Москва».

«Итоги учений показали, что в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы, готовы обеспечивать функционирование сети интернет в Российской Федерации», - сказал Соколов.

По его словам, в рамках учений были отработаны несколько сценариев. В их числе – работа рунета в условиях внешних атак, обеспечение безопасности персональных данных абонентов сотовой связи и устройств интернета вещей, в том числе на объектах критической инфраструктуры. Также отрабатывался сценарий при проведении ремонтных работ на сетях связи в результате ЧС и стихийных бедствий, добавил замминистра.

Учения проходили в течение нескольких дней, в том числе Москве, Ростове и Владимере, уточнил Соколов. По итогам учений будет представлен доклад президенту. Такие учения планируют проводить регулярно.

Закон об автономной работе рунета вступил в силу 1 ноября. Он предусматривает создание независимой инфраструктуры, которая обеспечит маршрутизацию в интернете при невозможности подключения к зарубежным корневым серверам. С 2021 года операторы будут обязаны пользоваться национальной доменной зоной, а госорганы – использовать только российские средства шифрования данных.

Среди угроз устойчивости рунета, которые определили в правительстве, - кибератаки, распространение в России запрещенной информации, аварии и перегрузки на узлах связи при техногенных и природных явлениях и так далее. Раз в год планируется проводить учения по сценарию Минкомсвязи, согласованному с ФСБ, Минобороны и другими ведомствами.