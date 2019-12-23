ЕСПЧ потребовал от Шестуна прекратить голодовку

Европейский суд по правам Человека указал на необходимость прекращения голодовки бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, сообщили в Минюсте РФ.

«ЕСПЧ согласился с позицией Минюста России о целесообразности указания А.В. Шестуну с учетом правила 39 Регламента ЕСПЧ на необходимость прекращения объявленной им в местах заключения голодовки», - сказали представители ведомства.

Правило 39 Регламента СПЧ позволяет применять обеспечительную меру как к государству-ответчику, так и заявителю. На его основании суд может потребовать от заявителя прекратить голодовку.

Ранее Шестун пожаловался в Совет Федерации на принудительное кормление. Он сообщил, что врачи повредили ему слизистую, вводя зонд через нос в желудок, и что из-за действий медиков у него болит все тело. Он призвал «прекратить пытки и издевательства с применением карательной психиатрии».

По версии следствия, с 2003 по 2018 год Шестун якобы руководил 43 различными фирмами, а на получаемые от них доходы приобретал по заниженной стоимости муниципальные земли во вверенном ему районе. Также его обвиняют в том, что он совместно с Борисом Криводубским и Сергеем Самсоновым незаконно купил 4 земельных участка в деревне Борисово, причинив областному бюджету ущерб в 64,5 млн рублей.

Сам Шестун считает дело полностью сфабрикованным. Адвокаты обвиняемого нашли в документах множество нестыковок, более того, суд отказывался допрашивать свидетелей, которых они полагают ключевыми. Фигурантом разбирательства Шестун стал после того, как в открытую пошел против властей Подмосковья, встав на сторону местных жителей в их борьбе против свалок. Шестун держит головку в знак протеста, не признавая своей вины и фабулы обвинения в целом.