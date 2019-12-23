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23 декабря, 20:33

ЕСПЧ потребовал от Шестуна прекратить голодовку

фото ЗакС политика ЕСПЧ потребовал от Шестуна прекратить голодовку

Европейский суд по правам Человека указал на необходимость прекращения голодовки бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, сообщили в Минюсте РФ.

«ЕСПЧ согласился с позицией Минюста России о целесообразности указания А.В. Шестуну с учетом правила 39 Регламента ЕСПЧ на необходимость прекращения объявленной им в местах заключения голодовки», - сказали представители ведомства.

Правило 39 Регламента СПЧ позволяет применять обеспечительную меру как к государству-ответчику, так и заявителю. На его основании суд может потребовать от заявителя прекратить голодовку.

Ранее Шестун пожаловался в Совет Федерации на принудительное кормление. Он сообщил, что врачи повредили ему слизистую, вводя зонд через нос в желудок, и что из-за действий медиков у него болит все тело. Он призвал «прекратить пытки и издевательства с применением карательной психиатрии».

По версии следствия, с 2003 по 2018 год Шестун якобы руководил 43 различными фирмами, а на получаемые от них доходы приобретал по заниженной стоимости муниципальные земли во вверенном ему районе. Также его обвиняют в том, что он совместно с Борисом Криводубским и Сергеем Самсоновым незаконно купил 4 земельных участка в деревне Борисово, причинив областному бюджету ущерб в 64,5 млн рублей.

Сам Шестун считает дело полностью сфабрикованным. Адвокаты обвиняемого нашли в документах множество нестыковок, более того, суд отказывался допрашивать свидетелей, которых они полагают ключевыми. Фигурантом разбирательства Шестун стал после того, как в открытую пошел против властей Подмосковья, встав на сторону местных жителей в их борьбе против свалок. Шестун держит головку в знак протеста, не признавая своей вины и фабулы обвинения в целом.

 

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