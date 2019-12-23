Вишневский о предложении сделать Митянину детским омбудсменом: И хорошо, и плохо

Депутат Заксобрания Борис Вишневский считает предложение губернатора Александра Беглову назначить вице-губернатора Анну Митянину на пост уполномоченного по правам ребенка в Петербурге одновременно и хорошей, и плохой идеей.

По словам Вишневского, он дважды голосовал в ЗакСе за утверждение кандидатуры Митяниной как вице-губернатора и оценивает ее как «умного и порядочного человека». «Считаю ее одним из самых грамотных членов городского правительства. Многократно обсуждали с ней сложнейшие проблемы, и почти всегда находили решение», - написал Вишневский в Telegram-канале.

Плохую сторону Вишневский видит в уходе Митяниной с поста социального вице-губернатора и снижении ее влияния. «Если у Беглова были какие-то претензии к ее работе - почему он 25 сентября представил ее в ЗакСе к утверждению вице-губернатором? А если не было - зачем переводить ее на куда менее важный пост?» - задался вопросом депутат.

«Увы, не в первый раз вижу, как Беглов разбрасывается профессионалами. Ему не так много их досталось от Полтавченко - и вот уходит Митянина, последняя из "первой тройки" самых компетентных вице-губернаторов. До этого "ушли" [Игоря] Албина и [Михаила] Мокрецова», - заключил Вишневский.

Кандидатуру Митяниной на пост детского омбудсмена Беглов выдвинул 23 декабря. Эту идею в разговоре с ЗАКС.Ру поддержала глава комиссии ЗакСа по соцполитике Елена Киселева. Нынешний детский омбудсмен Светлана Агапитова покинет должность из-за того, что в середине января 2020 года истекают два 5-летних срока, положенные по закону.

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