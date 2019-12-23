18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

23 декабря, 20:54

Вишневский о предложении сделать Митянину детским омбудсменом: И хорошо, и плохо

фото ЗакС политика Вишневский о предложении сделать Митянину детским омбудсменом: И хорошо, и плохо

Депутат Заксобрания Борис Вишневский считает предложение губернатора Александра Беглову назначить вице-губернатора Анну Митянину на пост уполномоченного по правам ребенка в Петербурге одновременно и хорошей, и плохой идеей.

По словам Вишневского, он дважды голосовал в ЗакСе за утверждение кандидатуры Митяниной как вице-губернатора и оценивает ее как «умного и порядочного человека». «Считаю ее одним из самых грамотных членов городского правительства. Многократно обсуждали с ней сложнейшие проблемы, и почти всегда находили решение», - написал Вишневский в Telegram-канале.

Плохую сторону Вишневский видит в уходе Митяниной с поста социального вице-губернатора и снижении ее влияния. «Если у Беглова были какие-то претензии к ее работе - почему он 25 сентября представил ее в ЗакСе к утверждению вице-губернатором? А если не было - зачем переводить ее на куда менее важный  пост?» - задался вопросом депутат.

«Увы, не в первый раз вижу, как Беглов разбрасывается профессионалами. Ему не так много их досталось от Полтавченко - и вот уходит Митянина, последняя из "первой тройки" самых компетентных вице-губернаторов. До этого "ушли" [Игоря] Албина и [Михаила] Мокрецова», - заключил Вишневский.

Кандидатуру Митяниной на пост детского омбудсмена Беглов выдвинул 23 декабря. Эту идею в разговоре с ЗАКС.Ру поддержала глава комиссии ЗакСа по соцполитике Елена Киселева. Нынешний детский омбудсмен Светлана Агапитова покинет должность из-за того, что в середине января 2020 года истекают два 5-летних срока, положенные по закону.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
23 декабря, 20:56 «Хвосты в бочках»: ЗакС спорит об урановых грузах

23 декабря, 20:54 Вишневский о предложении сделать Митянину детским омбудсменом: И хорошо, и плохо

23 декабря, 20:33 ЕСПЧ потребовал от Шестуна прекратить голодовку

23 декабря, 19:47 В Минкомсвязи отчитались о первых успешных учениях по изоляции рунета

23 декабря, 19:04 К сотруднику ФБК Шаведдинову пришли с обысками

23 декабря, 18:59 Муниципал: Городской суд не отменил итоги выборов в МО «Екатерингофский»

23 декабря, 18:51 В МГУ будут читать книгу историка Соколова о Наполеоне с предисловием Гоблина

23 декабря, 18:49 Прокуратура запросила для Самариддина Раджабова 3,5 года колонии

23 декабря, 18:29 Росстат зафиксировал подорожание продуктов для новогоднего стола

23 декабря, 18:25 RT собирается сделать понятие "иностранный агент" брендом

23 декабря, 17:59 Журналистка Baza пожаловалась в СК на ударившего ее при обыске оперативника

23 декабря, 17:46 Совфед одобрил возвращение курилок в аэропорты

23 декабря, 17:31 Глава комиссии ЗакСа по соцполитике поддержала выдвижение Митяниной на место детского омбудсмена

23 декабря, 17:23 "Красиво поёте, дядя": Жители Сегежи ополчились на техдиректора ЦБК, отрицающего выбросы с комбината

23 декабря, 16:50 Александр Шестун пожаловался в Совфед на "пытки" и насильственное кормление в СИЗО

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru