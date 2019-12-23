«Хвосты в бочках»: ЗакС спорит об урановых грузах

Дискуссии вокруг урановых «хвостов» из Германии продолжаются. После эмоциональных выступлений с парламентской трибуны противников и сторонников ввоза в Петербург обедненного гексофторида урана, депутаты обсудили проблему в спокойной обстановке. 23 декабря в Мариинском дворце состоялось выездное совещание общественного совета госкорпорации «Росатом».

фото из Facebook Бориса Вишневского

Открытая часть

Совместному заседанию депутатов и атомщиков предшествовала их встреча в петербургском порту в воскресенье, 22 декабря, при разгрузке очередной партии урановых «хвостов» из Германии. На следующий день, уже во время выездного совещания, единороссы первым делом поблагодарили «Росатом» за открытость. Через 20 минут присутствовавших журналистов попросили выйти за дверь. Оставили только сотрудников государственных информагентств.

В открытой части выступил советник генерального директора АО «Техснабэкспорт», дочернего предприятия «Росатома» Олег Козин. Он заявил, что жителям города не стоит бояться обедненного гексофторида урана, так как это груз всего лишь седьмого класса опасности. Для сравнения, уголь и калий – четвертого, то есть их транспортировка более рискованна, отметил докладчик.

Беспартийный депутат Михаил Амосов позже обратил внимание, что маршрут транспортировки угля не засекречивают и в сопровождение ему не мобилизуют росгвардейцев, в отличие от перевозок ОГФУ.

- Я из этого делаю вывод, что есть какие-то опасения за то, что в ходе транспортировки с грузом может что-то случиться, - заметил Амосов. – Для меня это свидетельство того, что чего-то вы опасаетесь, господа.

Позже на выступление Козина отреагировал российский «Гринпис». Экологи сообщили в своем Telegram-канале, что в классификации ООН для опасных грузов, класс обозначает не степень, а тип риска.

- К седьмому относятся любые радиоактивные вещества, в том числе отработавшее ядерное топливо и плутоний. Сказать, что уголь опаснее, чем любое радиоактивное вещество? Очевидно, что это не так, - прокомментировал ЗАКС.Ру антиядерный эксперт «Гринпис» Рашид Алимов.

Козин также рассказал, что контейнеры модели 48Y, в которых перевозят «хвосты», еще ни разу не дали повода усомниться в своей надежности, а транспортировка осуществляется в соответствии со всеми международными правилами, установленными МАГАТЭ.

Тем не менее, он отметил, что в компании прислушались к просьбам депутатов и экологов изучить возможность разгрузки ОГФУ не в Петербурге, а в порту Усть-Луга Ленинградской области. Атомщики признаются, что готовы использовать другие порты СЗФО только, чтобы общественности было спокойнее, но в любом случае готовы использовать Усть-Лугу в качестве резерва. Однако для начала сотрудники порта должны пройти обучение, а оператор – получить необходимые лицензии. Козин отметил, что на решение этих проблем могут уйти месяцы.

Новые установки

Остальная часть заседания прошла за закрытыми дверями. В пресс-службе Заксобрания не смогли объяснить, по чьей инициативе прессу попросили удалиться. Однако ЗАКС.Ру все равно удалось узнать содержание второй части встречи. Она состояла из выступления первого вице-президента входящей в «Росатом» топливной компании «ТВЭЛ» Михаила Зарубина и вопросов депутатов, которые переросли в дискуссию на повышенных тонах.

фото пресс-службы Законодательного собрания

Зарубин рассказал собравшимся о системе работы с ОГФУ в Российской Федерации. Он напомнил, что в стране на базе «Электрохимического завода» в Зеленогорске Красноярского края уже 10 лет действует промышленная установка «W-ЭХЗ», созданная по технологии французской компании AREVA NC. Это пока единственная в России установка, производящая обесфторивание гексафторида урана. Обедненный уран не слишком опасен с точки зрения радиации, но присутствие фтора в веществе несет риски токсичной угрозы, если контейнеры с урановыми «хвостами» разгерметизируются в результате внешнего воздействия, например, землетрясения.

Экс-глава «Росатома» Сергей Кириенко в июне 2011 года сообщил в интервью «Коммерсанту», что урановые «хвосты» не будут ввозиться в Россию, пока «технология переведения их в химически безопасную форму не будет отработана».

Бывший депутат Госдумы от ЛДПР и руководитель общественного экологического фонда «Гражданин» Максим Шингаркин рассказал ЗАКС.Ру, что был одним из экологов, встречавшихся с Кириенко в середине нулевых и высказывавших свое опасение по поводу ОГФУ. Сегодня Шингаркин поддерживает проект «Росатома». По его словам, ранее поставщики не могли предоставить гарантий, что в поставляемых «хвостах» отсутствует извлеченный уран из отработанного ядерного топлива. Кроме того, «Росатом», по мнению эколога, изначально не справлялся с задачей перевода ОГФУ в закись-окись:

- Считалось, что сможем сделать за счет своих сил. «Росатом» не справился с задачей, поэтому сейчас закупается установка W французского производства. В дальнейшем все конверсии урана, перевод его в природную форму будет осуществлен на основе французской технологии и в объемах поставок, соответствующих именно этой технологии.

Новые установки планируется запустить все в том же Зеленогорске и Новоуральске Свердловской области. По словам первого вице-президента компании «ТВЭЛ» Михаила Зарубина, финансирование объектов запланировано в рамках программы безопасного обращения с ОГФУ. В случае, если установки будут работать успешно, полностью отказаться от запасов ОГФУ стране удастся ориентировочно к 2080 году. В «Росатоме» длительных сроков предлагают не опасаться и уверяют, что для ускорения раздумывают над созданием еще двух установок. На сей раз за счет средств, вырученных от сделок по урановым «хвостам», которые транспортируют по России в настоящий момент.

- Реализация зарубежных контрактов по переработке ОГФУ как ценного природного компонента, источника урана, позволяет нам, госкорпорации, зарабатывать деньги, не обращаться за инвестициями к государству, за счет собственных средств создавать и инвестировать новые установки, - заявил Зарубин во время совещания с депутатами.

Эксперт «Гринпис» Рашид Алимов не считает появление новых пунктов переработки решением проблемы.

- Действующая в Зеленогорске установка за все время работы обесфторила порядка 7% накопленного в России, а в России накоплен 1,2 млн тонн. На наш взгляд, перевод 7% в менее опасную химическую формулу – далеко не решение проблемы. Ввозить в такой ситуации еще и обедненный гексофторид урана из Германии – некорректно, - рассказал Алимов ЗАКС.Ру.

Представителей «Гринпис», уже несколько месяцев проводящих протестные акции против ввоза в Россию урановых «хвостов», на совещание в Законодательное собрание не пригласили. Помимо представителей фонда «Гражданин», уже не раз заявлявших о безопасности провоза ОГФУ, эко-сообщество представляли участники центра «Беллона», на сайте которого не раз появлялись тексты с критикой проектов «Росатома». Генеральный директор «Беллоны» Александр Никитин рассказал ЗАКС.Ру, что экскурсия в порт и встреча в Мариинском дворце убедили его в безопасности транспортировки грузов из Германии:

- Когда меня спрашивают, надо ввозить или надо ввозить, я отвечаю, что это коммерческая сделка, которую проводят две коммерческие структуры. Меня интересует, нарушается или нет закон Российской Федерации, и нарушаются ли правила безопасности при перевозке. Эти два дня мы убеждались в том, что закон Российской Федерации не нарушается. Ввозятся не ядерные отходы, а ресурс, который перерабатывается и получается ресурс, который реализуется в промышленности.

Атос против ОГФУ

Лидера фракции «Яблоко» в Заксобрании Бориса Вишневского, напротив, доводы о безопасности от инициаторов и защитников ввоза урановых «хвостов» не убедили.

- Я хорошо помню, как нам рассказывали, как безопасна Чернобыльская АЭС. Прекрасно помню. А потом это все грохнулось. Я знаю, в какой стране я живу. Если есть риск, если есть человеческий фактор, всегда возможна внештатная ситуация, - заявил Вишневский в беседе с ЗАКС.Ру.

Он высказался в завершении встречи в Мариинском дворце, назвав политику «Росатома» «лукавством». Федеральный закон «Об использовании атомной энергии» запрещает ввоз в страну радиоактивных веществ, дальнейшее использование которых не предусматривается. Вишневский считает, что если пользоваться этой логикой, то отходов не существует вообще.

фото пресс-службы Законодательного собрания

Его выступление вызвало ответную критику со стороны представителей «Единой России». Первым взял слово Константин Чебыкин, ранее в ходе парламентского заседания уже критиковавший Вишневского по этому вопросу. На этот раз голос единоросса был отчетливо слышен даже за закрытыми дверями:

- Дорогой Борис Лазаревич, судя по тем высказываниям, которые вы постоянно говорите, у нас постоянно надо что-то прекратить. Мы закроем с вами атомную электростанцию, закроем рентген-кабинеты, которых у нас много даже в центре города, закроем протонный центр медицины и тогда вы будете в своем любимом Facebook-е писать на папирусах при лучине или при керосиновой лампе, которая, кстати, тоже вредна. Я как член «Единой России» выступаю за любого рода безопасность, но я выступаю еще за здравый смысл.

Инициативу подхватил другой депутат Сергей Купченко, отметивший, что Вишневский любые выступления старается закончить тезисом «А Баба-яга - против».

- Как Атоса в свое время спрашивали, а вы почему деретесь? Арамис одну выдвигал причину. Портос – другую. А я дерусь, потому что я дерусь, - добавил Купченко, призвав оппозиционера прислушиваться к аргументам.

После завершения встречи к журналистам вышел член «Единой России» Роман Коваль. Он возглавляет рабочую группу, изучающую в ЗакСе вопрос урановых «хвостов». У Коваля спросили, как депутаты восприняли аргументы «Росатома». Единоросс еще раз похвалил госкорпорацию за отзывчивость и сказал, что вопрос информационной открытости был одним из главных для рабочей группы.

- То же понятие «урановые хвосты» зачастую воспринимается как действительно хвост. Мы даже в шутку говорим, что возможно так и думают, что в этих бочках перевозятся хвосты. Однако это не так. Задачей нашей рабочей группы было в этом убедиться. Мы получили сведения, достаточно достоверные, что это является сырьем для последующей переработки, - отметил Коваль.

За час до этого Вишневский и Амосов практически в унисон убеждали единоросса и его коллег, что, закрывая встречи с «Росатомом» от прессы, единороссы сеют в обществе радиофобию.

Сергей Еремеев

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