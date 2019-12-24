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9:25

В Москве задержан бывший фигурант "московского дела" Фомин

фото ЗакС политика В Москве задержан бывший фигурант "московского дела" Фомин

Столичные правоохранители задержали бывшего участника уголовного разбирательства о "массовых беспорядках" Сергея Фомина: об инциденте он сам известил в соцсетях.

Мужчину везут в ОВД "Пресня" с тем, чтобы составить протокол по ст. 20.2 КоАП из-за некоего нарушения правил проведения митинга, уточнил он в беседе с "ОВД-Инфо".

Аналогичная ситуация была у экс-фигурантов "московского дела" Даниила Конона и Сергея Абаничева.

В начале декабря СК прекратил уголовное преследование Фомина и освободил его из-под домашнего ареста. Фомина обвиняли в нарушении ст. 212 УК РФ (Массовые беспорядки). Властям он сдался сам, утверждая, что не участвовал в акции протеста 27 июля. Его родственников, супругов Проказовых, хотели лишить родительских прав из-за того, что во время акции они передали ему своего сына, которому фигурант дела приходился крестным отцом. Суд лишать Проказовых родительских прав отказался.

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