Татарские полицейские в ночи пришли к девушке, снявшей, как МВД тренировалось подавлять бунт на детях

Минувшей ночью работники правоохранительных органов Татарстана посетили квартиру Екатерины Пантелеевой - именно она опубликовала в соцсетях видео о том, как МВД проводило учения по разгону митингов в Новотроицкой средней школе.

Как рассказал в беседе с "МБХ медиа" знакомый с ситуацией председатель местного профсоюза "Альянс учителей" Раушан Валиуллин, полицейские хотели узнать, зачем девушка делала запись тренировки и кто просил её тиражировать ролик в интернете.

"Я рекомендовал ей воспользоваться 51 статьей Конституции и требовать вызова повесткой и с адвокатом. Но она предпочла избавиться быстрее от этого ужаса - подписала объяснительную. Сказала, что опубликовала, „чтобы узнать мнение общественности о деятельности школы“", - поделился Валиуллин.

Ситуацию прокомментировала и пресс-служба МВД по республике Татарстан: "В рамках проводимой служебной проверки для выяснения всех обстоятельств и всесторонней оценки произошедшего, женщина, обнародовавшая видео в социальных сетях, была опрошена как свидетель".

На минувших выходных, напомним, в соцсетях распространилось видео из Татарстана, на кадрах которого сотрудники МВД проводят учения по разгону незаконных митингов, используя в качестве протестующих учащихся девятых классов.