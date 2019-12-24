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10:20

У Смольного пикетирует обманутая дольщица ЖК "Три апельсина"

фото ЗакС политика У Смольного пикетирует обманутая дольщица ЖК "Три апельсина"

Сегодня, 24 декабря, с раннего утра у входа в Смольный в пикете стоит обманутая дольщица ЖК "Три апельсина" печально известного застройщика Normann.

"От лица всех дольщиков я обращаюсь к нашему губернатору Беглову Александру Дмитриевичу с просьбой помочь разобраться с нашей проблемой и согласовать наконец проект достройки нашего объекта. Стройка уже ведется пять с половиной лет, а последние три года строительства вообще нет никакого. Губернатор пообещал помочь не бросить в беде, но, тем не менее, с лета так ничего и не изменилось", - рассказала девушка о ситуации корреспонденту ЗАКС.Ру.

Напомним, новостройки, которыми занималась компания "Норманн", превратились в перманентный скандал и породили тысячи обманутых дольщиков, протестующих публично годами. Только на территории Петербурга "Норманн" не достроил жилые комплексы "На Заречной", "Ижора парк" и "Три апельсина".

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