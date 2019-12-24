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10:47

Компания "РЖД" подарила Петербургу детский сад

фото ЗакС политика Компания "РЖД" подарила Петербургу детский сад

Комитет имущественных отношений Петербурга и АО "РЖД" подписали договор пожертвования, в рамках которого компания подарила городу два нежилых здания и участок земли под возведение нового детского садика, информирует пресс-служба КИО.

Дома находятся во Фрунзенском районе на Софийской улице. Будущее дошкольное учреждение рассчитано на 60 мест. Отмечается, что сад является одним из 43 объектов, которые должны были приобрести до конца текущего года - перечень был сформирован по указанию градоначальника Александра Беглова.

В одном из переданных РЖД зданий будет располагаться сам детский сад, а в другом - прачечная.


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