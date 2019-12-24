Смольный увеличит траты на лагеря

Правительство Петербурга в 2020 году закупит путевки в детские летние лагеря на сумму 2,403 млрд рублей, заявила председатель комитета по образованию Жанна Воробьева 24 декабря.

Она отметила, что это почти на 46 млн больше, чем в 2019 году.

По словам Воробьевой, в Петербурге 15 категорий детей имеет право на бесплатные путевки, еще двум категориям городские власти компенсируют 60% от их стоимости.

Губернатор Александр Беглов также отметил, что ему поступали жалобы, в том числе на персональную страницу "ВКонтакте", от родителей на состояние отдельных лагерей.

Сергей Еремеев

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