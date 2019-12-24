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11:20

Смольный увеличит траты на лагеря

фото ЗакС политика Смольный увеличит траты на лагеря

Правительство Петербурга в 2020 году закупит путевки в детские летние лагеря на сумму 2,403 млрд рублей, заявила председатель комитета по образованию Жанна Воробьева 24 декабря.

Она отметила, что это почти на 46 млн больше, чем в 2019 году.

По словам Воробьевой, в Петербурге 15 категорий детей имеет право на бесплатные путевки, еще двум категориям городские власти компенсируют 60% от их стоимости.

Губернатор Александр Беглов также отметил, что ему поступали жалобы, в том числе на персональную страницу "ВКонтакте", от родителей на состояние отдельных лагерей.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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