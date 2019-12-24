Обвиняемый в угрозах столичному судье просит рассмотреть его дело в особом порядке

Адвокаты фигуранта дела об угрозах судье Алексею Криворучко Евгения Ерзунова настаивают на том, чтобы дело их подзащитного рассматривалось в особом порядке, без исследования доказательств, передает "МБХ медиа".

Дело в том, что Ерзунов принес Криворучко письменные извинения.

"Я никогда не позволял себе таких низких вольностей ни в чей адрес. Я искренне раскаиваюсь и глубоко сожалею о том, что я сделал. Спешу вас заверить, что мне очень стыдно перед вами и своей семьей", - раскаялся подсудимый.

Ерзунова задержали в аэропорту "Внуково". Показания на него дал другой участник разбирательства - Сергей Половец. Мужчину обвиняют в угрозе убийством лицу, осуществляющему правосудие (часть 1 статьи 296 УК). Сейчас он находится под арестом.

Ранее по делу об угрозах столичным судьям, ведущим "московское дело", был арестован также Алексей Вересов, которого обвиняют в призывах к экстремизму. Сергея Половца отпустили под подписку о невыезде: ему тоже инкриминируют ч. 1 ст. 296 УК.

Недовольство пользователей соцсетей и, в частности, участников разбирательства вызвало решение служителя Фемиды Алексея Криворучко отправить экс-фигуранта "московского дела", актера Павла Устинова за решетку. Позднее мужчине изменили приговор, назначив условный срок.