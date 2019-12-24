Лимонов дал советы политикам, создающим новые партии

Основатель незарегистрированной партии "Другая Россия" Эдуард Лимонов написал несколько тезисов, обращенных к людям, основывающим или задумавшим основать новые политические партии. Первейший из этих тезисов гласит, что сама по себе такая форма участия в политике представляет собой анахронизм. И, все же, если заниматься партийным строительством, то, считает Лимонов, не стоит пренебрегать акциями прямого действия, которые для него остаются самым эффективным инструментом воздействия и на власть, и на общество. Этим, однако, по его разумению, ограничиваться не следует.

"У партии обязательно должны быть герои. Герои - это подвиг, тюрьма,пожизненное или смертная казнь. Без героев не обойтись. Партия не может быть провластной, это нонсенс: провластная партия, это как ассенизаторы...", - отметил писатель в своем "Живом журнале".

Наконец, последнее утверждение гласит, что Минюст в той же степени, что и Центризбирком, представляет собой "репрессивную организацию", мало чем отличающуюся от полиции, учреждений ФСИН и школы.