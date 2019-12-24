Глава Пскова стала секретарем местной ячейки единороссов Возглавившую в ноябре Псков Елену Полонскую избрали секретарем местного городского отделения "Единой России", сообщило информагентство "Псковская лента новостей". Большинством голосов (81 против 16) ее кандидатуру поддержали на 25 партийной конференции. Примечательно, что соперник Полонской, предприниматель Александр Скала перед процедурой голосования призвал собравшихся остановиться на ее кандидатуре. На посту городского главы Елена Полонская сменила Ивана Цецерского, ушедшего в отставку по собственному желанию после десяти лет управления городом. Согласно Уставу Пскова глава города избирается из состава городского парламента. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен