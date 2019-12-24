Прокуратура просит назначить штраф фигуранту дела об угрозах судье Ерзунову

Гособвинитель просит оштрафовать на 170 тысяч рублей участника уголовного разбирательства об угрозах судье Алексею Криворучко Евгения Ерзунова, передает "МБХ медиа" из зала суда.

Кроме того, прокурор полагает, что мужчину следует освободить после приговора.

Ранее адвокаты Ерзунова подали ходатайство о рассмотрении его дела в особом порядке, так как он полностью раскаялся и извинился перед Криворучко.

Ерзунова задержали в аэропорту "Внуково". Показания на него дал другой участник разбирательства - Сергей Половец. Мужчину обвиняют в угрозе убийством лицу, осуществляющему правосудие (часть 1 статьи 296 УК). Сейчас он находится под арестом.

Ранее по делу об угрозах столичным судьям, ведущим "московское дело", был арестован также Алексей Вересов, которого обвиняют в призывах к экстремизму. Сергея Половца отпустили под подписку о невыезде: ему тоже инкриминируют ч. 1 ст. 296 УК.

Недовольство пользователей соцсетей и, в частности, участников разбирательства вызвало решение служителя Фемиды Алексея Криворучко отправить экс-фигуранта "московского дела", актера Павла Устинова за решетку. Позднее мужчине изменили приговор, назначив условный срок.