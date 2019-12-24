Фигуранта "московского дела" Суровцева хотят отправить в тюрьму на 4 года

Гособвинитель настаивает на том, чтобы фигуранта "московского дела" Сергея Суровцева лишили свободы сроком на 4 года, информирует "МБХ медиа".

Мужчину, как и других участников разбирательства, обвинили в нарушении ст. 318 УК РФ (Применение насилия к представителю власти). Следователи полагают, на столичной акции протеста 27 июля он ударил сотрудника Росгвардии "секцией металлического ограждения" и пытался "блокировать передвижение других правоохранителей".

Под арест Суровцев отправился 29 ноября – в день задержания. Следствие по делу завершили за полтора дня.