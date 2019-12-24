Ройзман связывает регулярные "минирования" с российско-украинским конфликтом

Политик Евгений Ройзман предложил свою версию того, почему в обеих столицах несколько недель подряд ежедневно поступают угрозы о заминировании различных учреждений. По его наблюдениям, таких случаев стало значительно больше начиная с присоединения Крыма в 2014 году, а значит, причину нужно искать здесь.

"Эта история началась с нашей войны с Украиной. Я думаю, я понимаю, что это кто-то абсолютно сознательно дестабилизирует работу. Сильно не надестабилизируешь <...> Но я, просто, помню, когда это началось, и я эти вещи между собой увязываю", - выдвинул он свою гипотезу в авторской радиопрограмме.

По словам Ройзмана, нет ничего удивительного в том, что информация об этом фактически замалчивается федеральными телеканалами: "телевизор используется для гипноза".

В Петербурге из-за постоянных электронных писем с угрозами чаще всего вынужденно эвакуируют суды: это происходит каждый рабочий день в течение четвертой недели подряд.