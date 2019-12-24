18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

13:59

Суд отклонил жалобу Шаведдинова на решение призывной комиссии, признавшей его годным для армии

фото ЗакС политика Суд отклонил жалобу Шаведдинова на решение призывной комиссии, признавшей его годным для армии

Московский городской суд не стал удовлетворять апелляцию "навальниста" Руслана Шаведдинова на вердикт призывной комиссии, признавшей его годным для прохождения службы в армии.

"Мы оставили решение суда первой инстанции без изменения, жалобу представителя Шаведдинова без удовлетворения. Оспаривалось решение призывной комиссии. В решении суда нет ничего про его призыв в армию судом", - уточнили в беседе с "МБХ медиа" в пресс-службе судебного ведомства.

Информация о деле Шаведдинова присутствует в картотеке столичного Савеловского суда. Там говорится, что сторонник Навального обжаловал решение призывной комиссии, так как её решение о "годности" сотрудника ФБК нарушает права истца на освобождение от призыва на военную службу, поскольку у врачей, осуществляющих освидетельствование, не имелось информации о здоровье истца. Более того, указывает молодой человек, у врача, руководившего медосвидетельствованием, не было полномочий для определения готовности к службе, а сам процесс проходил в помещении, не отвечавшим требованиям закона. 

Суд первичной инстанции доводы заявителя отклонил и в удовлетворении иска отказал. В свою очередь Мосгорсуд это решение подтвердил.

Накануне домой к Шаведдинову ворвались с обыском силовики. После его увезли на допрос, после чего с ним пропала какая-либо связь.

По сведениям пресс-секретаря ФБК Киры Ярмыш, Шаведдинова видели на городском сборном пункте Москвы, а Алексей Навальный заявил, что молодого человека привезли в Архангельск.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
18:27 Для Быкова массовые эвакуации стали самым символичным событием года

17:50 МВД согласилось создать рабочую группу для решения проблем с футбольными болельщиками

17:47 Рядовых чиновников могут пересадить с бюджетных авто на такси

17:28 Сотрудника ФБК Шаведдинова отправили служить на Новую землю

17:11 Прокуратура уличила метрополитен в незаконных работах у "Автово"

17:09 Защитники Муринского парка вышли на Невский проспект

17:00 Муниципал: МО «Урицк» заказало новогодний банкет за 233 тысячи рублей

16:40 Минздрав запретит друзьям пациентов навещать их в больничных палатах

16:37 Любови Соболь назначили очередной штраф за летние акции

16:24 Самариддину Раджабову присудили штраф и освободили от наказания

16:08 Фигуранта "московского дела" Суровцева на 2,5 года отправят в колонию

15:53 Цыпляев: В Петербурге никогда не будет консенсуса относительно парада 27 января

15:44 К Горизбиркому подали новый иск из-за регламента выдачи видео с избирательных участков

15:25 Шлосберг посетовал на насаждение государством привычки к насилию

15:22 Муниципал: ТИК № 29 обязали предоставить документы о надомном голосовании в МО №75

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru