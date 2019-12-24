Суд отклонил жалобу Шаведдинова на решение призывной комиссии, признавшей его годным для армии

Московский городской суд не стал удовлетворять апелляцию "навальниста" Руслана Шаведдинова на вердикт призывной комиссии, признавшей его годным для прохождения службы в армии.

"Мы оставили решение суда первой инстанции без изменения, жалобу представителя Шаведдинова без удовлетворения. Оспаривалось решение призывной комиссии. В решении суда нет ничего про его призыв в армию судом", - уточнили в беседе с "МБХ медиа" в пресс-службе судебного ведомства.

Информация о деле Шаведдинова присутствует в картотеке столичного Савеловского суда. Там говорится, что сторонник Навального обжаловал решение призывной комиссии, так как её решение о "годности" сотрудника ФБК нарушает права истца на освобождение от призыва на военную службу, поскольку у врачей, осуществляющих освидетельствование, не имелось информации о здоровье истца. Более того, указывает молодой человек, у врача, руководившего медосвидетельствованием, не было полномочий для определения готовности к службе, а сам процесс проходил в помещении, не отвечавшим требованиям закона.

Суд первичной инстанции доводы заявителя отклонил и в удовлетворении иска отказал. В свою очередь Мосгорсуд это решение подтвердил.

Накануне домой к Шаведдинову ворвались с обыском силовики. После его увезли на допрос, после чего с ним пропала какая-либо связь.

По сведениям пресс-секретаря ФБК Киры Ярмыш, Шаведдинова видели на городском сборном пункте Москвы, а Алексей Навальный заявил, что молодого человека привезли в Архангельск.