Вишневскому пришел неоднозначный ответ о судьбе воинских захоронений у "Экспофорума"

Петербургскому парламентарию Борису Вишневскому пришел ответ из Смольного на его запрос, касавшийся планов по возобновлению строительства развязки у "Экспофорума".

Более года назад, напомним, там остановили возведение транспортного объекта из-за того, что на участке были обнаружены останки солдат времен Великой Отечественной войны. Предполагалось, что развязку сделают в обход "костей".

Однако на сей раз, пишет Вишневский, выясняется, что Минтрансу и Минобороны было поручено закончить работы по развитию транспортной инфраструктуры "с учетом необходимости обеспечения сохранности воинских захоронений".

С другой стороны, в документе отмечается, что в Минобороны изучают вопрос по "обеспечению перезахоронения останков воинов в едином мемориальном комплексе".

"Так сохранят или перенесут захоронения? Буду пытаться получить более подробные разъяснения в Комитете по экономической политике", - известил Вишневский.

На Пулковских высотах в годы ВОВ шли жесточайшие бои за Ленинград, поэтому в обнаруженной братской могиле могут покоиться останки более тысячи красноармейцев.

В 2018 году тогда еще губернатор Георгий Полтавченко распорядился приостановить работы для того, чтобы провести соответствующие экспертизы.

Следует добавить, что спорный участок дороги у "Экспофорума", именуемый в СМИ "развязкой на костях", принадлежит кипрской фирме.

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