Восстановленной в АУГСГиП активистке профсоюза «Учитель» вынесли 9 выговоров за два дня

В отношении преподавателя корректуры Академии градостроительства и печати Юлии Марковой, уволенной из учебного заведения после открытого письма к Александру Беглову и восстановленной на работе по решению суда, за 16 и 19 декабря было составлено девять выговоров, связанных с опозданиями и отсутствием на рабочем месте, сообщила ЗАКС.Ру оргсекретарь профсоюза «Учитель» Ольга Мирясова. Сама преподавательница уточнила, что последние 6 дисциплинарных бумаг получила 23 декабря.

В профсоюзе «Учитель», в котором с 2017 года состоит Маркова, полагают, что для преподавателя пытаются создать невыносимые условия и вынудить ее уволиться. Там также отмечают, что давление на педагога началась после того, как 14 января она стала соавтором «Открытого письмо врио губернатора Санкт-Петербурга А. Д. Беглову».

Несколько активистов попросили главу города проверить обоснованность финансирования нескольких учебных заведений, подведомственных комитету по науке и высшей школе. В 2017 году произошла оптимизация колледжей, подведомственных КНВШ, однако расходы на содержание учреждений только увеличились, что, однако, не отразилось на зарплатах сотрудников, заявили авторы обращения.

Сама Маркова рассказала ЗАКС.Ру, что вскоре в Смольный было передано еще одно письмо, которое его авторы решили не публичить. В этом документе шла речь о проблемах АУГСГиП.

За один день, 7 марта, Маркову уволили сразу с двух работ – она также была трудоустроена в журнале «Костер». В профсоюзе считают, что это не совпадение, а следствие «заказа сверху».

- Увольнение было произведено по надуманным прогулам. Мне поставили отсутствие в те дни, когда у меня нет занятий, - отметила преподавательница.

Ей удалось восстановиться в АУГСГиП в июле по решению Калининского районного суда, однако преподавательских часов администрация академии не предоставила.

- Ввиду отсутствия часов Юлию пытаются заставить находиться на рабочем месте 36 часов в неделю при том, что никакой работы ей предоставить не могут. Более того, «надзирать» за преподавателем был приставлен еще один сотрудник академии, который обязан фиксировать, что именно делает Юлия в те часы, когда находится в колледже, - отметила Мирясова.

По словам Марковой, директор АУГСГиП Анатолий Кривоносов выпустил приказ, по которому она должна находиться на рабочем месте и заниматься методической работой.

- Как сказали юристы, он изменил мне трудовую функцию. При увольнении государством установлен регламент, в котором все прописано… А директор не увольняет того человека, которого взяли на мое место и идет двойная зарплата, - заявила Маркова.

Дозвониться до директора АУГСГиП Кривоносова ЗАКС.Ру не удалось.

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