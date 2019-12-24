18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

14:55

Восстановленной в АУГСГиП активистке профсоюза «Учитель» вынесли 9 выговоров за два дня

фото ЗакС политика Восстановленной в АУГСГиП активистке профсоюза «Учитель» вынесли 9 выговоров за два дня

В отношении преподавателя корректуры Академии градостроительства и печати Юлии Марковой, уволенной из учебного заведения после открытого письма к Александру Беглову и восстановленной на работе по решению суда, за 16 и 19 декабря было составлено девять выговоров, связанных с опозданиями и отсутствием на рабочем месте, сообщила ЗАКС.Ру оргсекретарь профсоюза «Учитель» Ольга Мирясова. Сама преподавательница уточнила, что последние 6 дисциплинарных бумаг получила 23 декабря.

В профсоюзе «Учитель», в котором с 2017 года состоит Маркова, полагают, что для преподавателя пытаются создать невыносимые условия и вынудить ее уволиться. Там также отмечают, что давление на педагога началась после того, как 14 января она стала соавтором «Открытого письмо врио губернатора Санкт-Петербурга А. Д. Беглову».

Несколько активистов попросили главу города проверить обоснованность финансирования нескольких учебных заведений, подведомственных комитету по науке и высшей школе. В 2017 году произошла оптимизация колледжей, подведомственных КНВШ, однако расходы на содержание учреждений только увеличились, что, однако, не отразилось на зарплатах сотрудников, заявили авторы обращения.

Сама Маркова рассказала ЗАКС.Ру, что вскоре в Смольный было передано еще одно письмо, которое его авторы решили не публичить. В этом документе шла речь о проблемах АУГСГиП.

За один день, 7 марта, Маркову уволили сразу с двух работ – она также была трудоустроена в журнале «Костер». В профсоюзе считают, что это не совпадение, а следствие «заказа сверху».

- Увольнение было произведено по надуманным прогулам. Мне поставили отсутствие в те дни, когда у меня нет занятий, - отметила преподавательница.  

Ей удалось восстановиться в АУГСГиП в июле по решению Калининского районного суда, однако преподавательских часов администрация академии не предоставила.

- Ввиду отсутствия часов Юлию пытаются заставить находиться на рабочем месте 36 часов в неделю при том, что никакой работы ей предоставить не могут. Более того, «надзирать» за преподавателем был приставлен еще один сотрудник академии, который обязан фиксировать, что именно делает Юлия в те часы, когда находится в колледже, - отметила Мирясова.

По словам Марковой, директор АУГСГиП Анатолий Кривоносов выпустил приказ, по которому она должна находиться на рабочем месте и заниматься методической работой.

- Как сказали юристы, он изменил мне трудовую функцию. При увольнении государством установлен регламент, в котором все прописано… А директор не увольняет того человека, которого взяли на мое место и идет двойная зарплата, - заявила Маркова.

Дозвониться до директора АУГСГиП Кривоносова ЗАКС.Ру не удалось.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
17:50 МВД согласилось создать рабочую группу для решения проблем с футбольными болельщиками

17:47 Рядовых чиновников могут пересадить с бюджетных авто на такси

17:28 Сотрудника ФБК Шаведдинова отправили служить на Новую землю

17:11 Прокуратура уличила метрополитен в незаконных работах у "Автово"

17:09 Защитники Муринского парка вышли на Невский проспект

17:00 Муниципал: МО «Урицк» заказало новогодний банкет за 233 тысячи рублей

16:40 Минздрав запретит друзьям пациентов навещать их в больничных палатах

16:37 Любови Соболь назначили очередной штраф за летние акции

16:24 Самариддину Раджабову присудили штраф и освободили от наказания

16:08 Фигуранта "московского дела" Суровцева на 2,5 года отправят в колонию

15:53 Цыпляев: В Петербурге никогда не будет консенсуса относительно парада 27 января

15:44 К Горизбиркому подали новый иск из-за регламента выдачи видео с избирательных участков

15:25 Шлосберг посетовал на насаждение государством привычки к насилию

15:22 Муниципал: ТИК № 29 обязали предоставить документы о надомном голосовании в МО №75

14:55 Восстановленной в АУГСГиП активистке профсоюза «Учитель» вынесли 9 выговоров за два дня

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru