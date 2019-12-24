ТИК № 29 обязали предоставить документы о надомном голосовании в МО №75

Фрунзенский районный суд Петербурга 23 декабря вынес определение об обязанности Территориальной избирательной комиссии № 29 предоставить на следующее заседание реестры участников надомного голосования в МО № 75; заявления граждан, проголосовавших вне избирательных участков и акты о проведении голосования вне помещения. Об этом ЗАКС.Ру сообщил экс-кандидат-самовыдвиженец в депутаты местного совета Алексей Доссон.

По его словам, суд затребовал эту документацию еще на позапрошлом заседании, 25 ноября, однако ТИК № 29 отказался ее предоставлять.

- [На заседании 23 декабря] они сказали: обязательство мы берем но приносить все равно ничего не будем. Якобы в документах содержатся личные персональные данные избиратели. Отказываются они по понятным причинам. Если эти документы предоставят, то факт фальсификаций будет сразу раскрыт, - заявил Доссон.

Он также отметил, что на декабрьском заседании по инициативе ТИК № 29 суд привлек в качестве заинтересованного лиц Горизбирком. Рассмотрение дела продолжится 30 января.

Судебный процесс по отмене итогов выборов в МО № 75 идет уже три месяца. В деле объединены три иска: от Доссона, от экс-главы муниципалитета Александры Васильевой и от бывшего депутата Татьяны Закревской. Ответчиками выступают сразу восемь участковых избирательных комиссий, а также непосредственно ТИК № 29. Истцы полагают, что в день выборов УИКи сфальсифицировали результаты надомного голосования.

ЗАКС.Ру рассказывал об инциденте с погоней за урнами, которые пытались увезти из участка для голосования некие личности на автомобиле Jaguar, однако их побег потерпел фиаско, так как мужчины попали в ДТП, виновниками которого были преследовавшие их активисты.