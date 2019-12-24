Шлосберг посетовал на насаждение государством привычки к насилию

Показ школьникам технологии силового разгона митингов впечатлил лидера псковского "Яблока" Льва Шлосберга, который постарался взвешенно оценить увиденное. Несмотря на то, что государство обладает законной монополией на насилие, в его представлении, оно злоупотребляет демонстрацией его и постоянным устрашением граждан.

"Абсолютному ожесточению всех против всех нечего удивляться, потому что чуть ли не с детского сада людей учат привыкать к насилию, считать избиение человека нормальной реакцией кого бы то ни было и чего бы то ни было на несогласного человека. Я не знаю, что произойдет в этой школе после этих событий", - высказался политик на собственном YouTube-канале "Гражданин TV", имея в виду формирование психики учащихся.

По мнению демократа, необходимо собрать детей и попросить их забыть об увиденном: "когда ты бьешь другого человека, ты же становишься зверем".

Отметим, что 22-23 декабря достоянием общественности стали две похожих сцены, попавшие на YouTube и в СМИ. Первый случай имел место в школе на территории Татарстана (село Новотроицкое), второй - в городе Златоуст Челябинской области. Позже руководитель МВД Владимир Колокольцев распорядился уволить всех сотрудников ведомства в Татарстане, которые организовали учения по разгону демонстрантов.