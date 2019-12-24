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16:08

Фигуранта "московского дела" Суровцева на 2,5 года отправят в колонию

фото ЗакС политика Фигуранта "московского дела" Суровцева на 2,5 года отправят в колонию

Столичный Тверской суд вынес приговор в отношении участника уголовного дела о "массовых беспорядках" Сергея Суровцева, обвиняемого в нападении на сотрудника Росгвардии на протестной акции 27 июля: мужчина отправится в колонию на 2,5 года, пишет "Новая газета".

Прокурор настаивал, что Суровцев должен быть заключен в тюрьму на 4 года.

Как установили следователи, во время несанкционированного митинга за честные выборы в Мосгордуму 30-летний программист Суровцев, пребывая на Тверской улице, схватил металлическое ограждение и ударил им росгвардейца Александра Островерхова по пальцам рук, после чего попытался заблокировать ему дорогу.

Суровцеву инкриминировали правонарушение по ст. 318 УК РФ (Применение насилия к представителю власти).

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